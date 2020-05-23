Участник Bad Balance Купер погиб во время пожара в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/d4e5ba8c-9dc4-11ea-87ad-fa163e074e61_660.jpg Роман Алексеев Фото: kuper_badb/vk.com

Одним из погибших во время пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, оказался участник группы Bad Balance рэпер Роман Алексеев, известный как Купер. О его смерти сообщил лидер коллектива Владислав Валов.

Вместе с артистом ушла из жизни его мать. Трагедия произошла 23 мая на Северном проспекте в Выборгском районе города.

Вместе с тем, официально личности только предстоит подтвердить. На 25 мая назначена судмедэкспертиза, уточнил Валов.

О вероятных причинах возгорания не сообщается.

Купер начал музыкальную карьеру в 90-х годах прошлого века в составе петербургской рэп-группы DA-108. Несколько лет спустя он стал участником группы Bad Balance. В 2006 году певец выпустил сольный альбом «Йа».

Ранее NEWS ru писал, что в ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали из других квартир ещё 15 человек.