Жители Балашихи попали в больницу после дуэли

Два жителя подмосковной Балашихи оказались в больнице с огнестрельными ранениями после их так называемой дуэли в лесу, где мужчины пытались выяснить отношения. Об этом сообщает KP.RU.

Несколько дней назад житель Балашихи позвонил в службу спасения, обеспокоившись дуэлью между мужчинами, которая проходила недалеко от его дома. По словам очевидца, из лесного массива доносились крики и выстрелы. Через некоторое время на место подъехали полиция и скорая помощь.

В ГКБ им. Иноземцева с огнестрельным ранением грудной клетки был доставлен мужчина 1970 года рождения, другой мужчина, 1999 года рождения, был доставлен в НИИ имени Склифосовского с огнестрельным ранением ноги и паховой области, — сообщил источник издания.

На сегодняшний день мужчинам сделали сложные операции. Полицейские получить объяснения от них не могут, так как их к «дуэлянтам» не пускают врачи. На месте происшествия были собраны все улики: 12 гильз и чёрная куртка со следами бурого вещества. Теперь по данному факту ведётся расследование.

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