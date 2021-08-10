Мигрантов выдворят из России после драки со стрельбой

12 мигрантов, участвовавших в массовой драке со стрельбой в Мытищах, будут выдворены из России за нарушение режима пребывания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Все они были задержаны после драки в Мытищах, произошедшей 6 августа на Пограничной улице, — рассказал источник.

Мытищинский городской суд подтвердил, что были рассмотрены 12 протоколов об административном правонарушении в отношении перечисленных лиц, но итогов не сообщил.

Ранее в подмосковных Мытищах произошла драка среди мигрантов, в которой приняли участие около 40 человек.