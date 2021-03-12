Житель Забайкалья лишился сбережений после 65 звонков от мошенников

https://static.news.ru/photo/ddf05b38-83c8-11eb-9128-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Забайкальском крае житель Карымского района стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 230 тысяч рублей.

В течение суток злоумышленники позвонили ему 65 раз с различных номеров с московским кодом. Якобы в целях сохранности средств, которые хранились на банковских картах и накопительном счёте потерпевшего, они выведали у него номера карт и пароли из смс-сообщений.

Более того, мошенники оформили на мужчину онлайн-кредит в размере 120 тысяч рублей. Эти средства также были похищены, сообщается на сайте краевого управления МВД.

В ведомстве добавили, что жертвами мошенников стали ещё двое читинцев и один житель Хилокского района. Злоумышленники аналогичным способом получили от них реквизиты банковских карт и похитили различные суммы от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге телефонные мошенники выманили более полумиллиона рублей у генерала МВД. Похищенные средства обналичил их сообщник, который был задержан полицией. Его подельников пока не нашли.