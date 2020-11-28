Житель Сызрани умер от коронавируса во время свадебного путешествия

https://static.news.ru/photo/a014adc2-3243-11eb-ac3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мужчина, проживавший в городе Сызрань в Самарской области, заразился коронавирусной инфекцией во время свадебного путешествия по Крыму и умер. По имеющейся информации, жертва инфекции с женой отправился на полуостров, чтобы отпраздновать золотую свадьбу.

Пара из Сызрани поехала в Крым в надежде отметить 50-летие со дня свадьбы. Однако во время отдыха оба заразились коронавирусом. В результате мужчина скончался.

Его вдова в настоящее время находится на лечении в больнице. Женщина получает регулярную помощь от близких и родных. Тело её мужа, скончавшегося в результате заражения, было кремировано. Его прах позднее отправят в родной город, передаёт сызранский телеканал «КТВ-Луч».

Как ранее сообщал NEWS.ru, доктор из США, работающий в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Кен Реми наглядно показал, что видит умирающий от коронавируса человек в последние моменты перед смертью. Видео он опубликовал в Facebook.

Создать такой ролик его побудила смерть пациента. Реми пришлось лично рассказывать его родственникам о том, как это произошло. В начале видео врач приближает и отдаляет камеру от своего лица. Он объясняет, что такая «картинка» стоит перед глазами умирающего.