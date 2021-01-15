Житель Подмосковья погиб под лавиной в Приэльбрусье

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Лыжник из Московской области стал жертвой лавины на горе Чегет в Приэльбрусье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Согласно данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в 13:00 мск.

На склоне горы Чегет (высота 2300 м) лыжник-экстремал 1970 года рождения из Московской области сошёл с маркированной трассы в запрещённую зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под неё, — уточнили в МЧС.

На место происшествия прибыли спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет», которые обнаружили мужчину без признаков жизни. Его тело спустили вниз и передали следователям.

В ведомстве также напомнили, что в период с 14 по 18 января в горах выше 2000 м лавиноопасно.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к туристам и жителям Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов с призывом не посещать горные участки, где есть вероятность схода лавин.