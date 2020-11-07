Житель Москвы избил ребёнка из-за конфликта с его дочерью

https://static.news.ru/photo/8d30f100-2106-11eb-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении мужчины, который избил 12-летнюю девочку, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Так, поручение разобраться в случившемся передано Басманной межрайонной прокуратуре.

Инцидент произошёл 6 ноября на улице Бауманская. Предварительно, мужчина подошёл к группе подростков, среди которых была девочка 2008 года рождения. Именно с ней днём ранее произошёл конфликт дочери мужчины.

Он схватил ребёнка за волосы, закинув себе на спину, и бросил её на землю, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

После инцидента пострадавшая обратилась в больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что беременная женщина обратилась в одно из медицинских учреждений Москвы с жалобами на многочисленные ушибы и ссадины.

Медики диагностировали женщине травмы плеча, кисти и колена. Характер повреждений москвички заинтересовал полицию. Выяснилось, что пострадавшую избили.