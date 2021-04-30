Женщина упала на рельсы в столичном метро и умерла

https://static.news.ru/photo/0bc65342-aa7e-11eb-b5bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном метро на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии женщина упала на рельсы. Она скончалась, пишет «Интерфакс».

Пассажирка попала под прибывающий поезд. От полученных травм она умерла. При этом ещё неясно, что стало причиной инцидента.

В результате было остановлено движение поездов от станции «Киевская» до станции «Курская», в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами. В 14:18 дептранс Москвы сообщил о возобновлении движения.

Ранее в столичном метро на станции «Боровицкая» пьяный мужчина ранил подростка ножом. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, инцидент произошёл 26 апреля на платформе станции. Между 16-летним юношей и пьяным мужчиной разгорелся конфликт, из-за чего последний набросился на подростка с ножом.