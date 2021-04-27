Пьяный мужчина попытался зарезать подростка в метро Москвы

https://static.news.ru/photo/c32121ea-a75c-11eb-9aed-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В столичном метро на станции «Боровицкая» пьяный мужчина ранил подростка ножом. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По данным следствия, инцидент произошёл 26 апреля на платформе станции. Между 16-летним юношей и пьяным мужчиной разгорелся конфликт, из-за чего последний набросился на подростка с ножом. Злоумышленник ранил его в область шеи и грудной клетки, при этом юноша оказал ему достойное сопротивление.

На данный момент подросток находится в больнице. О его состоянии ничего не известно.

По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определённого места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, — уточнила Иванова.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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