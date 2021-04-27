Пьяный мужчина попытался зарезать подростка в метро Москвы

В столичном метро на станции «Боровицкая» пьяный мужчина ранил подростка ножом. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
По данным следствия, инцидент произошёл 26 апреля на платформе станции. Между 16-летним юношей и пьяным мужчиной разгорелся конфликт, из-за чего последний набросился на подростка с ножом. Злоумышленник ранил его в область шеи и грудной клетки, при этом юноша оказал ему достойное сопротивление.
На данный момент подросток находится в больнице. О его состоянии ничего не известно.
По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определённого места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, — уточнила Иванова.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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