Женщина с пятилетним ребёнком озадачила пассажиров рейса Анталья — Москва

Пассажирка самолёта, следовавшего из Антальи (Турция) в Москву, рядом загадочных поступков серьёзно озадачила экипаж и своих попутчиков.
Как
Перед приземлением оказалось, что женщина разобрала панель в туалете, над которой хранились кислородные маски, и открыла люк к отсеку со спасательными жилетами над своим местом. Один из жилетов был распакован. После этого она всё-таки соизволила прокомментировать свои действия. Женщина сказала стюардессе, что ей с ребёнком стало скучно.
В Москве пассажирку сразу встретили полицейские. Возможно, ей придётся заплатить штраф за причинённый авиакомпании ущерб. Женщина при этом пыталась договориться о денежной компенсации на месте.
23 февраля двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на авиарейсе Новосибирск — Москва, сообщал NEWS.ru. Они нецензурно выражались в отношении других пассажиров и оказали сопротивление при задержании.