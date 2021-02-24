Женщина с пятилетним ребёнком озадачила пассажиров рейса Анталья — Москва

https://static.news.ru/photo/53e206dc-76d3-11eb-a579-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирка самолёта, следовавшего из Антальи (Турция) в Москву, рядом загадочных поступков серьёзно озадачила экипаж и своих попутчиков.

Как пишет «Московский Комсомолец», инцидент произошёл 23 февраля. Женщина летела с пятилетним ребёнком. Сразу после набора лайнером высоты она встала и начала бесцельно ходить по салону. Затем пассажирка подходила к дверям туалета и аварийным выходам и долго разглядывала их. Вопросы бортпроводников она игнорировала.

Перед приземлением оказалось, что женщина разобрала панель в туалете, над которой хранились кислородные маски, и открыла люк к отсеку со спасательными жилетами над своим местом. Один из жилетов был распакован. После этого она всё-таки соизволила прокомментировать свои действия. Женщина сказала стюардессе, что ей с ребёнком стало скучно.

В Москве пассажирку сразу встретили полицейские. Возможно, ей придётся заплатить штраф за причинённый авиакомпании ущерб. Женщина при этом пыталась договориться о денежной компенсации на месте.

23 февраля двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на авиарейсе Новосибирск — Москва, сообщал NEWS.ru. Они нецензурно выражались в отношении других пассажиров и оказали сопротивление при задержании.