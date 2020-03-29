https://static.news.ru/photo/b115ad28-71d3-11ea-a8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы, у которой был подтверждён коронавирус, сбежала домой из медицинского центра в Коммунарке.

Как сообщает BAZA, она без проблем покинула больницу и поехала к себе в квартиру на Профсоюзной. Когда хватились беглянки, к ней на дом сразу отправили отряд полиции и медиков. Пациентка дверь открывать не захотела, поэтому силовики сняли её с петель и увезли больную уже в другую больницу.

После этого во всех подъездах дома была проведена химобработка, а жильцов её подъезда посадили на строгий карантин.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из-под карантина мужчину, который самовольно покинул медучреждение, чтобы отметить свой день рождения. Мужчину нашли на съёмной квартире, откуда каретой скорой помощи отправили в санаторий, оборудованный для изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Теперь ему грозит уголовное дело, писал NEWS.ru.