Жительница Москвы, у которой был подтверждён коронавирус, сбежала домой из медицинского центра в Коммунарке.
Как
После этого во всех подъездах дома была проведена химобработка, а жильцов её подъезда посадили на строгий карантин.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из-под карантина мужчину, который самовольно покинул медучреждение, чтобы отметить свой день рождения. Мужчину нашли на съёмной квартире, откуда каретой скорой помощи отправили в санаторий, оборудованный для изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Теперь ему грозит уголовное дело, писал NEWS.ru.
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