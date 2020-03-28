https://static.news.ru/photo/938b2656-710c-11ea-91d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полицейские Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из-под карантина мужчину, который самовольно покинул медучреждение, чтобы отметить свой день рождения. Беглец стал фигурантом уголовного дела.

Его нашли на съёмной квартире, откуда каретой скорой помощи отправили в санаторий, оборудованный для изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Там же размещают тех, кто по возвращении из-за границы нарушил режим самоизоляции, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Информагентство отмечает, что в момент задержания полицейские были одеты в защитные костюмы.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас задача правоохранителей установить, с кем мужчина контактировал после побега. Не исключено, что их тоже придётся изолировать.

О беглеце, как писал NEWS.ru, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, мужчина незадолго до помещения в карантин прибыл из-за рубежа.