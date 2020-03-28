Полицейские Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из-под карантина мужчину, который самовольно покинул медучреждение, чтобы отметить свой день рождения. Беглец стал фигурантом уголовного дела.
Его нашли на съёмной квартире, откуда каретой скорой помощи отправили в санаторий, оборудованный для изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Там же размещают тех, кто по возвращении из-за границы нарушил режим самоизоляции,
Информагентство отмечает, что в момент задержания полицейские были одеты в защитные костюмы.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас задача правоохранителей установить, с кем мужчина контактировал после побега. Не исключено, что их тоже придётся изолировать.
О беглеце, как писал NEWS.ru, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, мужчина незадолго до помещения в карантин прибыл из-за рубежа.
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