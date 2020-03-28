Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что житель города сбежал из-под карантина по коронавирусу. По его словам, молодой человек, скорее всего, хочет «потусоваться».
Политик отметил, что у пациента скоро день рождения,
Из Репино сбежал молодой парень, который приехал из-за границы. У него через два дня день рождения, наверное, хочет где-то потусоваться, — сказал Беглов.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы пригрозили наказывать пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции. Их могут лишить второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.
Согласно последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли пятеро. В мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.
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