https://static.news.ru/photo/df6b64a0-70f3-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что житель города сбежал из-под карантина по коронавирусу. По его словам, молодой человек, скорее всего, хочет «потусоваться».

Политик отметил, что у пациента скоро день рождения, передаёт РИА Новости. О результатах анализов сбежавшего он не рассказал.

Из Репино сбежал молодой парень, который приехал из-за границы. У него через два дня день рождения, наверное, хочет где-то потусоваться, — сказал Беглов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы пригрозили наказывать пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции. Их могут лишить второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.

Согласно последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли пятеро. В мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.