Здание бывшего кинотеатра горит под Владимиром

Пожарные тушат загоревшееся здание бывшего кинотеатр в Вязниках Владимирской области. Кинотеатр горит по всей площади — 1200 квадратных метров.
Происшествие случилось на улице Советской, 50. Информации о погибших и пострадавших нет,
Тушат пожар 31 человек и 10 единиц техники. В настоящее время пожарные сообщают о ликвидации огня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что здание дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области пытаются потушить пожарные. Существует опасность распространения огня с ДК на помещение стадиона, которое находится рядом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен