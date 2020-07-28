Здание бывшего кинотеатра горит под Владимиром

https://static.news.ru/photo/d781c81c-d122-11ea-909a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

Пожарные тушат загоревшееся здание бывшего кинотеатр в Вязниках Владимирской области. Кинотеатр горит по всей площади — 1200 квадратных метров.

Происшествие случилось на улице Советской, 50. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Угрозы распространения огня на ближайшие здания также нет.

Тушат пожар 31 человек и 10 единиц техники. В настоящее время пожарные сообщают о ликвидации огня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что здание дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области пытаются потушить пожарные. Существует опасность распространения огня с ДК на помещение стадиона, которое находится рядом.