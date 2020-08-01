Заслуженному артисту России стало плохо на улице в Москве

Экстренная помощь медиков понадобилась заслуженному артисту России Равилю Кудюсову. Он почувствовал резкое недомогание, когда шёл по тротуару, ему вызвали скорую помощь.
Инцидент произошёл в центре столицы на улице Ивана Бабушкина,
Врачи осмотрели 80-летнего артиста. Оказалось, что у солиста Московской областной филармонии подскочило давление.
Госпитализация Кудюсову не потребовалась.
Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, произошло ДТП с участием машины скорой помощи, которая с включёнными спецсигналами перевозила пациента. Автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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