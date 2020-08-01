Заслуженному артисту России стало плохо на улице в Москве

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Дизельный генератор мог стать причиной гибели семьи чиновника Иосифа Кременских на одной из туристических баз Алтайского края. По факту инцидента может быть задержан владелец турбазы.

Следователи намерены задержать хозяина базы, так как он санкционировал установку генераторов в помещение, — рассказал изданию Life источник в правоохранительных органах. По его словам, семья заселилась на базу 26 июля....