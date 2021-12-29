Запросившие о помощи туристы в Кабардино-Балкарии начали спускаться с горы

Туристы из Московской области, запросившие о помощи в горах Кабардино-Балкарии, спускаются по направлению к селу Верхняя Балкария, сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, передаёт ТАСС.

По последним данным, туристы спускаются в село Верхняя Балкария, это следует из GPS-координат и картинки, которую мы получили от них, — сказал он.

В группе туристов пятеро мужчин и две девушки. В 09:40 спасателям поступило сообщение о том, что семеро туристов из Подмосковья подали сигнал SOS c указанием GPS-координат в горах Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что группа, состоящая из семерых альпинистов, уроженцев Московской области, запросила помощь в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Отмечается, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут. На место выдвинулась команда спасателей.

В МЧС подчеркнули, что на поиски группы альпинистов в Черекское ущелье направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе четырёх человек, а также одна единица техники.

Также стало известно, что селевой поток перекрыл автодорогу, ведущую к лагерю альпинистов «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Там находились 180 туристов, в том числе десять детей. Для них организовали временную пешую переправу.