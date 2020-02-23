Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево получил более 1 млн рублей от гражданина КНР за провоз через границу России товаров народного потребления без уплаты таможенных пошлин, считают в Следственном комитете России.
По данным уголовного дела, мужчина брал взятки с июля 2018 года по сентябрь 2019 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере», а китайскому гражданину — по статье «Дача взятки в особо крупном размере».
Фигуранты уголовного дела арестованы, сообщает пресс-служба СКР.
NEWS.ru писал, что экс-помощницу бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича обвинили во взяточничестве. По версии следствия, она получила 4 млн рублей за лоббирование интересов фармакологической компании. Взятка была дана в виде двух заграничных путёвок в Таиланд и Доминиканскую Республику в 2016 году.
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