Заложник описал впечатления от захвата банка в Москве: «потрясло немножко»

https://static.news.ru/photo/62a866c8-9d0a-11ea-b7e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Москвич, 23 мая оказавшийся заложником в отделении «Альфа-банка» на Земляном валу, рассказал о своих переживаниях после штурма.

Сейчас много разных событий происходит, и мне нужно позвонить маме. Всё отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко, — цитирует мужчину РИА Новости.

Спасённый заложник отметил, что инцидент потряс его, но сейчас он спокоен.

Как писал NEWS.ru, мужчина в форме курьера сервиса Delivery Club зашёл в отделение банка у Курского вокзала и пообещал взорвать бомбу, если ему «не расскажут правду» и не организуют встречу с певицей и телезвездой Ольгой Бузовой.

Сотрудники банка смогли покинуть здание, и вскоре спецназ взял отделение штурмом. Нападавший не причинил вреда заложнику и даже позволил снимать себя в Instagram.