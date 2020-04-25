Заключённые колонии в Уфе попытались устроить бунт

Шестеро осуждённых, отбывающих наказание в уфимской исправительной колонии № 3, попытались устроить беспорядки. Они забаррикадировались в одном из помещений и призывали других заключённых к дезорганизации работы колонии.
Противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительного учреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины конфликта, опрашиваются руководство, сотрудники администрации колонии и осуждённые. По итогам этих мероприятий будет дана правовая оценка произошедшему,
Ранее NEW.ru писал о беспорядках в колонии строгого режима в Ангарске, в ходе которых погибли два человека и пострадали ещё около 300. Инициатором бунта стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка.
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