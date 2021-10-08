Задержаны избившие сослуживца в Хабаровском крае солдаты

Следователи задержали троих дагестанских солдат, которые жестоко избили своего сослуживца в воинской части в Хабаровском крае. Контрактника обвинили в предательстве, пытались отобрать телефон и 20 тысяч рублей, сильно избили. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Военная полиция задержала троих военнослужащих — Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в войсковой части 46102 в городе Бикин Хабаровского края. Пострадал 21-летний Ислам Алиев. За день до происшествия у 22-летнего Исмаила Магомедова и 18-летнего Шамиля Тарчокова произошёл конфликт с неизвестным местным жителем. Претензии к Алиеву возникли из-за того, что он якобы вместо того чтобы присоединиться, ушёл в казарму.

Следственные органы возбудили несколько уголовных дел по факту избиения солдата.