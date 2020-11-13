Задержан подозреваемый в избиении бойца ММА Харитонова

https://static.news.ru/photo/51b7c0dc-265f-11eb-91d1-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Полицейские задержали и доставили в отдел одного из участников драки с бойцом ММА Сергеем Харитоновым спортсмена Адама Яндиева.

Боец Адам Яндиев, доставленный в полицию после драки в «Лужниках», где пострадал боец Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию, — заявил источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС.

По его словам, изначально конфликт возник между бойцами Яндиевым и Русланом Абдо. Харитонов пытался разнять мужчин и пострадал в драке.

У 40-летнего спортсмена диагностирован перелом носа, травма правого глаза и сотрясение мозга. Он госпитализирован в столичную больницу, где будет прооперирован.

Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.

NEWS.ru разбирался, почему могли избить легенду ММА. Ранее в Сети появилась видеозапись конфликта.