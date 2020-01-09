https://static.news.ru/photo/37acec74-32e7-11ea-aafd-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Lockheed C-130 Фото: Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

Самолёт из Южно-Африканской Республики совершил жёсткую посадку в аэропорту Гома в Демократической Республике Конго. По предварительной информации, речь идёт о военно-транспортном судне Lockheed C-130.

Агентство Reuters отмечает , что существенных разрушений после инцидента не произошло. Информация о возможных пострадавших уточняется. Самолёт следовал из города Бени и перевозил южноафриканских военных.

#RDC / #Goma : Des images montrent un avion avec immatriculation Sud Africaine en feu (crash) à l'aéroport de #Goma et les sources parleraient d'un avion de la brigade d'intervention de la @MONUSCO pic.twitter.com/xY1dl2DoIM — F I S T O N M A H A M B A (@FMLarousse) January 9, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае в результате аварийной посадки вертолёта Ми-8 пострадали 16 человек.