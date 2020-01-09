https://static.news.ru/photo/37acec74-32e7-11ea-aafd-fa163e074e61_660.jpgСамолёт Lockheed C-130Фото: Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press
Самолёт из Южно-Африканской Республики совершил жёсткую посадку в аэропорту Гома в Демократической Республике Конго. По предварительной информации, речь идёт о военно-транспортном судне Lockheed C-130.
Агентство Reuters отмечает, что существенных разрушений после инцидента не произошло. Информация о возможных пострадавших уточняется. Самолёт следовал из города Бени и перевозил южноафриканских военных.