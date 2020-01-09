Самолёт Lockheed C-130 Самолёт Lockheed C-130 Фото: Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

Самолёт из Южно-Африканской Республики совершил жёсткую посадку в аэропорту Гома в Демократической Республике Конго. По предварительной информации, речь идёт о военно-транспортном судне Lockheed C-130.

Агентство Reuters отмечает, что существенных разрушений после инцидента не произошло. Информация о возможных пострадавших уточняется. Самолёт следовал из города Бени и перевозил южноафриканских военных.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае в результате аварийной посадки вертолёта Ми-8 пострадали 16 человек.

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