Взрыв произошёл в жилом доме на юге Москвы

В Москве в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщили в экстренных службах столицы. Инцидент произошёл на улице Дорожной.
После ликвидации пожара в квартире на четвёртом этаже 9-этажного жилого дома на улице Дорожная произошёл хлопок, —
сообщилисточник РИА Новости.
По данным агентства ТАСС, один человек
Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала о взрыве газа в Ивантеевке. По её словам, вероятной причиной стала неисправность газовой плиты.
Как писал NEWS.ru, взрыв в Ивантеевке случился вечером 4 июня. Пострадала женщина.
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