Взрыв произошёл в жилом доме на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/659f6b96-a715-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com

В Москве в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщили в экстренных службах столицы. Инцидент произошёл на улице Дорожной.

После ликвидации пожара в квартире на четвёртом этаже 9-этажного жилого дома на улице Дорожная произошёл хлопок, — сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства ТАСС, один человек погиб . Как минимум ещё один пострадал. Взрывной волной выбило окна на четвёртом и пятом этажах здания. На месте работают оперативные службы.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала о взрыве газа в Ивантеевке. По её словам, вероятной причиной стала неисправность газовой плиты.

Как писал NEWS.ru, взрыв в Ивантеевке случился вечером 4 июня. Пострадала женщина.