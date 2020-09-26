Взрыв произошёл на территории автосервиса в подмосковном Дзержинском

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В Московской области полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Инцидент произошёл в Красногорске. О дебошире с оружием, который своим поведением напугал соседей, в дежурную часть сообщили очевидцы. Стражи правопорядка отправились по указанному адресу, где смогли установить стрелка. Им оказался...