Взрыв произошёл на территории автосервиса в подмосковном Дзержинском, а не на предприятии в Люберцах.
Это не Люберцы, а Дзержинский. Там территория промзоны. На территории автосервиса два контейнера рванули. Это даже не предприятие, — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее очевидцы сообщили о нескольких сильных взрывах в городе Люберцы Московской области. По данным Baza, инцидент произошёл на предприятии, которое занимается производством гипохлорита натрия — вещества с 95-процентным содержанием хлора, писал NEWS.ru.