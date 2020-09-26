Мощный взрыв прогремел в Подмосковье

Очевидцы сообщили о нескольких сильных взрывах в городе Люберцы Московской области.
По данным Baza, инцидент произошёл на предприятии, которое занимается производством гипохлорита натрия — вещества с 95-процентным содержанием хлора.
Ранее 26 сентября, как писал NEWS.ru, сильный взрыв произошёл на автомойке в Сочи на улице Донской в Центральном районе курорта, неподалёку от торгового центра «Моремолл». Рядом с этим местом также расположены остановка общественного транспорта и несколько небольших магазинов.
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