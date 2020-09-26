Мощный взрыв прогремел в Подмосковье

В Сети появились кадры момента аварии с участием спортивного автомобиля Ferrari и маршрутного такси у торгового центра «Щука» в Москве.

На записи видно, что машину заносит на повороте. После этого она врезается в автобус. Ролик опубликован в Telegram Департамента транспорта столицы. По данным ведомства, в ЧП пострадали две женщины 60-65...