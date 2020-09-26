Около автомойки в Сочи произошёл взрыв

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Сильный взрыв произошёл на автомойке в Сочи. Инцидент произошёл на улице Донской в Центральном районе курорта, неподалёку от торгового центра «Моремолл».

В этом месте также расположена остановка общественного транспорта.

Момент взрыва запечатлели очевидцы, проезжавшие в этот момент мимо на автомобиле. На кадрах видно большое пламя и убегающих от эпицентра ЧП людей.

В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11:19. Пожарные расчёты прибыли спустя пять минут, они обнаружили возгорание рекламного баннера на площади 15 квадратных метров. Что именно взорвалось, точно неизвестно. По некоторым данным, это могла быть горючая жидкость.

От огня пострадал 51-летний мужчина. У него диагностированы термические ожоги кожи верхних и нижних конечностей 1-2 степени.

Ранее NEWS.ru писал, что двое маленьких детей погибли в результате пожара в Тюменской области. Одному ребёнку было пять лет, другому — три года.