Взрыв гранаты под Иркутском убил одного и ранил троих

https://static.news.ru/photo/a7950bee-bc5b-11eb-b6fb-96000091f725_660.jpg Фото: irk.sledcom.ru

В Ангарске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве гранаты. В результате инцидента пострадали ещё три человека, сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 22 мая в одном из гаражей города. По версии следствия, в тот день четверо жителей распивали там алкоголь. В какой-то момент 33-летний мужчина решил «развлечь» собутыльников демонстрацией гранаты, однако не удержал снаряд в руках. Тот упал на пол и разорвался, нанеся всем присутствующим травмы.

В результате произошедшего погиб 24-летний юноша. Остальные были доставлены в больницы города. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Алкогольное опьянение нередко приводит к печальным последствиям. Так, ранее на Урале пьяный мужчина попытался сжечь дом в прямом эфире.