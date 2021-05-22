Взрыв гранаты под Иркутском убил одного и ранил троих

В Ангарске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве гранаты. В результате инцидента пострадали ещё три человека, сообщает СУ СК РФ по региону.
Инцидент
В результате произошедшего погиб 24-летний юноша. Остальные были доставлены в больницы города. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Алкогольное опьянение нередко приводит к печальным последствиям. Так, ранее на Урале пьяный мужчина попытался сжечь дом в прямом эфире.