Выпускник умер на итоговом сочинении в подмосковных Люберцах

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Ученик 11-го класса умер во время написания итогового сочинения на школьном уроке в подмосковных Люберцах. Подросток во время занятий потерял сознание, сообщает РИА Новости.

Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб, — рассказал агентству неназванный собеседник.

Трагедия произошла в школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку.

В начале сентября учащийся 11-го класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Предполагается, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал.

Ранее в школе Магнитогорска во время урока скончался второклассник. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка. Он умер буквально в течение нескольких секунд.