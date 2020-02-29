Фото: sledcom.ru

Момент похищения трёхлетнего ребёнка на улице Шафира в Благовещенске вечером 28 февраля попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На появившейся на YouTube записи видно, как мужчина подбежал к женщине с малышом, брызнул матери в лицо газ и повалил её на землю. После налётчик схватил мальчика и убежал. По...