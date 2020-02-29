Следственный комитет по Челябинской области начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти. По результатам будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении на сайте регионального СК России.
Ранее NEWS.ru писал, что второклассник внезапно умер на уроке в Магнитогорске Челябинской области. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка. Он умер буквально в течение нескольких секунд.
Установлено, что школьник страдал хроническим заболеванием.