https://static.news.ru/photo/8d864c40-bffa-11e9-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт, который должен был вылететь из Минеральных Вод в Москву, задержан на 2,5 часа. Причиной стали подозрения о том, что в один из двигателей попала птица.

Воздушное судно принадлежит лоукостеру «Победа». Чтобы исключить вероятность нештатной ситуации, была назначена техническая проверка. Специалистов попросили проверить лайнер на предмет возможных повреждений, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Повышенные меры безопасности стали результатом авиаинцидента, который произошёл днём ранее в Подмосковье. Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как писал News.ru, к медикам обратились 76 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована.