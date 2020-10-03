ВВС Украины опровергли слухи, что Ан-26 разбился из-за другого самолёта

https://static.news.ru/photo/c4de73da-0576-11eb-bf42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

В командовании Воздушных сил Украины (ВСУ) сообщили, что заявления о том, что разбившийся под Харьковым Ан-26 был вынужден пропустить при посадке самолёт, где находился сын командующего ВСУ Сергея Дроздова, не соответствуют действительности.

Ложь и манипуляция, — приводит РБК выдержку из заявления командования ВСУ. Там также отметили, что не позволят превратить трагедию «в чью-то пиар-кампанию».

Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявлял, что самолёт, на котором летел сын командующего ВСУ, был отправлен на посадку в приоритетном порядке.

При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй [самолёт] неисправен, — отмечал губернатор.

Как ранее сообщал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что один из курсантов выжил.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.