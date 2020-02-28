Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Второклассник внезапно умер на уроке в Магнитогорске Челябинской области. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал.

Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка. Он умер буквально в течение нескольких секунд, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Местные СМИ сообщают, что школьник страдал хроническим заболеванием. Проверкой происшествия занимается следственный комитет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 17-летний школьник умер во время урока географии. Трагедия произошла в одном из образовательных учреждений Сакского района полуострова.

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