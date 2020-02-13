https://static.news.ru/photo/61c04084-4e70-11ea-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Урале выясняют обстоятельства инцидента в Каменске-Уральском, где врачи выбросили из машины скорой помощи полупарализованного пациента прямо на обочину дороги.

Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, как ночью по снегу ползёт человек около здания больницы.

По информации издания, пациента забрали на скорой с подозрением на перелом позвоночника. В больнице установили у него защемление нервных окончаний и отправили в другое медучреждение. Однако там тоже отказались принять мужчину. В результате больного выбросили из машины скорой помощи.

Как сообщили в самой медицинской организации, пациент был пьян и агрессивен, к тому же он сам отказался от госпитализации и сбежал из приёмного отделения.

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