На Урале выясняют обстоятельства инцидента в Каменске-Уральском, где врачи выбросили из машины скорой помощи полупарализованного пациента прямо на обочину дороги.
Видеозапись происшествия
По информации издания, пациента забрали на скорой с подозрением на перелом позвоночника. В больнице установили у него защемление нервных окончаний и отправили в другое медучреждение. Однако там тоже отказались принять мужчину. В результате больного выбросили из машины скорой помощи.
Как сообщили в самой медицинской организации, пациент был пьян и агрессивен, к тому же он сам отказался от госпитализации и сбежал из приёмного отделения.
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