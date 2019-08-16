https://static.news.ru/photo/aedb7b38-c0e3-11e9-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи городской больницы № 26 Санкт-Петербурга обследовали кандидата в муниципальные депутаты Елену Кондрашову, которая обвинила сотрудников полиции в избиении. Медики не выявили у женщины повреждений.

При этом после проведения УЗИ сотрудники больницы предложили пациентке остаться в стационаре. Она отказалась и покинула медучреждение, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции ударил кулаком в живот Кондрашову. Женщина вступилась за волонтёра, который вёл агитацию за неё. Силовик отнял у Кондрашовой паспорт, а когда она начала снимать, нанёс ей несколько ударов.