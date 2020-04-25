Врач умерла после четырёх отказов проверить её на COVID-19

https://static.news.ru/photo/172123ac-86c1-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Врач, работающая в одном из госпиталей американского штата Мичиган, Дебора Гейтвуд скончалась после того, как ей четыре раза отказали в тесте на COVID-19. Женщина пыталась уговорить коллег взять у неё анализы, однако так и не смогла этого добиться.

Как рассказала дочь погибшей, первые симптомы коронавируса появились у её матери в марте. У 63-летней женщины поднялась температура и появился сухой кашель. Её отправили на самоизоляцию и назначили симптоматическое лечение, не сделав ни единого теста. Спустя какое-то время состояние врача ухудшилось. Когда её госпитализировали, у неё уже развилась двусторонняя пневмония. Она скончалась от осложнений через два дня, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах стал 50 031 человек. С начала вспышки заболевания в стране количество случаев заражения составляет 870 тысяч, выздоровели свыше 80 тысяч.