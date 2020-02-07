https://static.news.ru/photo/a4ac3796-496f-11ea-9507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О растлении своей дочери молодым мужчиной в правоохранительные органы заявила мать школьницы.

По словам 33-летней омички, она не застала своей дочери дома, вернувшись с работы. Девочка пришла около шести часов вечера, и мать поняла, что с ребёнком что-то произошло. После расспросов восьмиклассница призналась, что вступила в интимные отношения со своим взрослым знакомым по обоюдному согласию, передаёт Om1.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырёх лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru ранее, кузены Майкл Ли и Анжела Пинг из американского штата Юта ждут рождения сына. Ребёнок должен появиться на свет в мае. Паре, которая в марте 2019 года заключила брак в штате Колорадо, может грозить до $10 тысяч штрафа и пять лет тюрьмы. В родном штате супругов сексуальные связи между двоюродными братьями и сёстрами запрещены из-за давнего страха появления детей с врождёнными дефектами.