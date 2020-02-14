https://static.news.ru/photo/9546b77c-4fc8-11ea-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт произошёл между студентами из Тульской области и сотрудниками общежития. В результате молодые люди попали в больницу.

По словам руководителя пресс-службы МВД по региону Андрея Ярцева, инцидент произошёл поздним вечером 14 февраля в общежитии Новомосковского филиала РХТУ имени Менделеева.

Согласно предварительным данным, ссора между студентами, сторожем и электриком разгорелась из-за того, что сотрудники хотели пораньше закрыть кухню, однако это вызвало непонимание у учеников.

Речь не идёт о массовой драке, но в ходе конфликта был распылён баллончик, в результате чего восемь студентов были доставлены в больницу, а двое сотрудников в полицию, — уточнил Ярцев.

Он отметил, что жизни участников инцидента ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, передаёт РИА Новости.

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