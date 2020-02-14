Конфликт произошёл между студентами из Тульской области и сотрудниками общежития. В результате молодые люди попали в больницу.
По словам руководителя пресс-службы МВД по региону Андрея Ярцева, инцидент произошёл поздним вечером 14 февраля в общежитии Новомосковского филиала РХТУ имени Менделеева.
Согласно предварительным данным, ссора между студентами, сторожем и электриком разгорелась из-за того, что сотрудники хотели пораньше закрыть кухню, однако это вызвало непонимание у учеников.
Речь не идёт о массовой драке, но в ходе конфликта был распылён баллончик, в результате чего восемь студентов были доставлены в больницу, а двое сотрудников в полицию, — уточнил Ярцев.
Он отметил, что жизни участников инцидента ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего,
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