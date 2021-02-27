Восемь подозреваемых в убийстве в кафе арестованы в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/ffdb665c-79dc-11eb-83fb-96000091f725_660.jpg Фото: lenobl.sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов арестовали группу подозреваемых в причастности к инциденту в кафе в Шлиссельбурге, в результате которого погиб человек.

Восьми гражданам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Ленинградской области.

Вечером 28 февраля 28-летний курьер сообщил в полицию Кировского района, что когда он на рабочей машине вернулся за очередным заказом в кафе, которое находится на Затонной улице в Шлиссельбурге, трое неизвестных попросили его срочно довезти до больницы их раненного в бедро друга. Доставщик доехал до медучреждения, передал мужчину врачам и обратился в правоохранительные органы. Прибывшие в кафе полицейские нашли труп мужчины с огнестрельным ранением груди.

В ночь на 27 февраля по местам проживания были задержаны пятеро возможных участников конфликта в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди задержанных — 33-летний владелец заведения. Все они выходцы с Кавказа, четверо имеют российское гражданство. При задержании у них было изъято несколько единиц оружия. Согласно данным полиции, ссора произошла во время встречи двух групп из одной диаспоры, которые соперничают за передел сфер экономического влияния.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы из-за стрельбы в кафетерии. Инцидент произошёл на 1-й Новокузьминской улице. Мужчина отказался оплачивать счёт в заведении и покинул кафе. На улице его остановили двое других мужчин, в возрасте 53 и 68 лет. Между ними завязалась драка. Подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой.