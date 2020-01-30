В Японии на острове Хоккайдо сошла лавина, под снежной массой оказались восемь граждан Франции. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте Томаму.
По предварительным данным, одному из людей удалось самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся в экстренные службы. На месте проводится спасательная операция,
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#nhk_news https://t.co/m1a2Kzwiyu January 30, 2020
TV Asahi уточняет, что один из пострадавших находится в бессознательном состоянии после сердечного приступа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Грузии на курорте Гудаури при сходе лавины погиб гражданин России.
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