Фото: snowtomamu.jp

В Японии на острове Хоккайдо сошла лавина, под снежной массой оказались восемь граждан Франции. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте Томаму.

По предварительным данным, одному из людей удалось самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся в экстренные службы. На месте проводится спасательная операция, сообщает NHK.

TV Asahi уточняет, что один из пострадавших находится в бессознательном состоянии после сердечного приступа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Грузии на курорте Гудаури при сходе лавины погиб гражданин России.

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