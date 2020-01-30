https://static.news.ru/photo/cd5180fe-433c-11ea-a8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: snowtomamu.jp

В Японии на острове Хоккайдо сошла лавина, под снежной массой оказались восемь граждан Франции. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте Томаму.

По предварительным данным, одному из людей удалось самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся в экстренные службы. На месте проводится спасательная операция, сообщает NHK.

TV Asahi уточняет, что один из пострадавших находится в бессознательном состоянии после сердечного приступа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Грузии на курорте Гудаури при сходе лавины погиб гражданин России.