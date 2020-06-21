Восемь человек пострадали в результате поножовщины на Украине

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Один человек погиб и ещё восемь пострадали в результате поножовщины в Житомирской области Украины. Подозреваемого в совершении преступления разыскивает полиция.

Инцидент произошёл в городе Иршанске. В ночь на 21 июня в местном кафе двое местных жителей, один из которых был ранее судим.

Когда мужчины вышли из заведения один участник конфликта нанёс удар ножом другому. После этого он ранил ещё восьмерых человек, которые пытались его успокоить. В итоге злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле, а пострадавшие были доставлены в больницу.

Один из них скончался, другой был выписан. В медучреждении остаются семь человек.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и хулиганстве. В регионе введён план «Перехват», сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что драка с поножовщиной произошла на юго-востоке Москвы. Потерпевший был госпитализирован. Ранившего его мужчину задержали и поместили под домашний арест.