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14-летний мальчик был госпитализирован в Москве после того, как отравился беляшом. Медики обнаружили в крови подростка метадон и амфетамин.

Скорую ребёнку вызвала 56-летняя бабушка. Она пояснила, что мальчик сообщил ей об отравлении, а потом потерял сознание. В настоящее время подросток находится в бессознательном состоянии. Проводится проверка, передаёт АГН «Москва»....