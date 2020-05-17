Вооружённый грабитель похитил пачку креветок и бутылку водки в Москве

https://static.news.ru/photo/6920d3ac-98ad-11ea-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы разыскивают неизвестного мужчину, который, угрожая похожим на пистолет предметом, открыто похитил морепродукты и алкоголь на юго-востоке Москвы.

Преступление произошло в магазине, расположенном на улице Чистова в московских Текстильщиках. Мужчина пришёл в магазин вечером и, угрожая товароведу оружием, забрал пачку креветок и бутылку водки, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ущерб магазина составил 870 рублей. По факту грабежа ведётся проверка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главк МВД по столице.

В настоящий момент неизвестно, был преступник вооружён боевым пистолетом или муляжом оружия.

Как писал NEWS.ru ранее, четверо неизвестных ограбили бездомного в столице, забрав у него деньги, телефон и беспроводные наушники. 33-летний мужчина без определённого места жительства обратился в полицию, сообщив, что его ограбили. Один из нападавших при этом был вооружён ножом.