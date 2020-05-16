Волгоградский чиновник стал фигурантом дела о незаконной охоте на кабана

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Ответственного за экологию волгоградского чиновника заподозрили в незаконной охоте на кабана в заказнике. Он попался с поличным, возбуждено уголовное дело.

Машину инспектора регионального комитета природных ресурсов полицейские остановили ночью 13 мая на дороге в Ольховском районе. Чиновник ехал со своим родственником — местным фермером. В салоне стражи порядка обнаружили тушу кабана, охотничий карабин с оптическим прицелом, патроны и тепловизор. Водитель признался, что они возвращаются с охоты на кабана в государственном заказнике.

Дело открыто по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота, совершённая лицом с использованием своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба», сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Материалы для дальнейшего расследования переданы в управление Следственного комитета.

Отмечается, что ущерб составил 50 тысяч рублей, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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