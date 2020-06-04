Военный вертолёт Ми-38 совершил аварийную посадку в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d0edc404-a640-11ea-abb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Подмосковье аварийно приземлился на трассу военно-транспортный вертолёт Ми-38. Все находившиеся на борту остались живы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, инцидент произошёл недалеко от Гжели. По предварительной информации, у вертолёта возникли технические проблемы.

Как сообщал NEWS.ru, 19 мая в Клинском районе Московской области во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 погиб экипаж. ЧП произошло недалеко от деревни Захарово. Причиной аварийного приземления могла быть техническая неисправность. На место происшествия была направлена комиссия главного командования ВКС для установления всех обстоятельств. В Минобороны не уточнили, сколько именно человек было на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.