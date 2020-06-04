Военный вертолёт Ми-38 совершил аварийную посадку в Подмосковье

В Подмосковье аварийно приземлился на трассу военно-транспортный вертолёт Ми-38. Все находившиеся на борту остались живы.
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Как сообщал NEWS.ru, 19 мая в Клинском районе Московской области во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 погиб экипаж. ЧП произошло недалеко от деревни Захарово. Причиной аварийного приземления могла быть техническая неисправность. На место происшествия была направлена комиссия главного командования ВКС для установления всех обстоятельств. В Минобороны не уточнили, сколько именно человек было на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.
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