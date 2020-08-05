Военный случайно убил сослуживца во Владимирской области

Военнослужащий нарушил технику безопасности и случайно убил своего сослуживца. Инцидент произошёл во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разрядки оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы, — говорится в сообщении.
Пострадавший был доставлен в больницу, но медики не смогли его спасти. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В расследовании принимает участие комиссия командования Западного военного округа и прокуратура.
NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае мужчина застрелил на охоте 13-летнего сына. Инцидент произошёл, когда мужчина перезаряжал ружьё. Он случайно нажал на спусковой крючок и убил ребёнка.
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