Военный случайно убил сослуживца во Владимирской области

https://static.news.ru/photo/fbcd9ce8-d747-11ea-87ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий нарушил технику безопасности и случайно убил своего сослуживца. Инцидент произошёл во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разрядки оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы, — говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в больницу, но медики не смогли его спасти. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В расследовании принимает участие комиссия командования Западного военного округа и прокуратура.

NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае мужчина застрелил на охоте 13-летнего сына. Инцидент произошёл, когда мужчина перезаряжал ружьё. Он случайно нажал на спусковой крючок и убил ребёнка.