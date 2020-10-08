Военные провели наземную разведку горящего склада боеприпасов под Рязанью

https://static.news.ru/photo/f3d71082-0933-11eb-9c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Военные специалисты смогли провести наземную разведку территории склада боеприпасов в Рязанской области, где произошёл крупный пожар.

По данным Минобороны, разведку удалось провести в 02:00 8 октября.

Были определены предварительные варианты дальнейших действий по ликвидации последствий ЧС, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также рассказали, что к утру интенсивность детонации боеприпасов существенно снизилась.

Сейчас мы проводим утреннюю рекогносцировку для уточнения порядка применения сил и средств и приступим к выполнению задач по ликвидации, — цитирует ТАСС замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Ранее NEWS.ru писал, что восемь человек уже числятся пострадавшими от взрывов на складе боеприпасов в посёлке Желтухинский Скопинского района Рязанской области. Двое пострадавших получили помощь амбулаторно, в стационарах находятся пять человек.

На место происшествия выехал министр МЧС Евгений Зиничев, он осмотрел территорию, где горели дома. Причина возгорания пока неизвестна. По версии представителей Западного военного округа, склад мог загореться от подожжённой травы. В местной администрации также склоняются к человеческому фактору, ставшему причиной масштабного пожара.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Огонь тушат 189 военных, 38 единиц спецтехники, четыре самолёта Ил-76, которые оборудованы выливными приборами, а также три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами.