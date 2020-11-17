Водитель в Иваново сбил человека на переходе и въехал в остановку

https://static.news.ru/photo/bf780296-297d-11eb-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Автопартнер/vk.com

В Иваново водитель легкового автомобиля сбил двух человек. Оба пострадавших получили сотрясение мозга.

Инцидент произошёл на улице Карла Маркса. Сначала водитель, управлявший автомобилем «Жигули» седьмой модели, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем протаранил остановку общественного транспорта и совершил наезд на молодого мужчину.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все его обстоятельства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в управлении МВД по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Калининградской области возбудила уголовное дело в отношении 70-летнего водителя, который въехал в группу людей. Во время ДТП мужчина был трезв. Предполагается, что он перепутал педали. В результате инцидента пострадали восемь человек.