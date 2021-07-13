Водитель легковушки врезался в КамАЗ, играя в «шашки» в тоннеле в Москве

Легковой автомобиль врезался в КамАЗ дорожно-строительной службы в Гагаринском тоннеле Москвы. По предварительным данным, водитель машины играл в «шашки», перестраиваясь из ряда в ряд, сообщает Пятый канал.

В какой-то момент водитель легкового авто не сумел вовремя перестроиться и на большой скорости врезался в припаркованный большегруз «Гормоста» на крайней левой полосе. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Очевидцы подтвердили, что водитель гнал авто на очень большой скорости, поэтому не успел затормозить перед грузовиком. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что от столкновения легковушка превратилась в груду искорёженного металла. Одна из полос в тоннеле была перекрыта сотрудниками ДПС. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся автобус с пассажирами. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, водитель успел эвакуировать людей, в результате происшествия никто не пострадал.