Водитель автобуса в Воронеже совершил намаз в салоне транспортного средства. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва». Пассажиры были растеряны в связи с происходящим.

На кадрах видно, что мужчина постелил небольшое покрывало на заднее сиденье автобуса. Маленькая девочка, которая в это время сидела перед водителем и не понимала, что происходит, предложила ему «сесть уже».

Позже стало известно, что водитель маршрута № 17 стоял на конечной станции и не должен был пускать пассажиров в салон автобуса. Однако из-за морозной погоды он решил открыть людям двери.

Начальник автостанции провёл беседу с подчинённым и попросил его больше не совершать религиозный обряд в салоне автобуса.

Ранее в столичном департаменте транспорта и Мосгордуме прокомментировали идею главы Духовного управления мусульман Москвы о выделении помещений для молитвы. В дептрансе сообщили, что выделить помещения для намазов в метро невозможно, подобные переговоры ни с кем не ведутся.

В Мосгордуме готовы изучить вопрос о размещении молелен в торговых центрах. Председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что пока таких предложений от предпринимателей не поступало, а сам вопрос требует тщательной юридической проработки.

Ранее глава Духовного управления мусульман Москвы и главный имам Соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал, что ведёт переговоры об открытии молельных комнат в метро и торговых центрах. По его словам, в столице должно появиться больше мечетей и молельных помещений, что облегчит ситуацию в городе с большим количеством верующих мусульман.