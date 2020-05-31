Власти Подмосковья сообщили о подтоплении в пяти городах

Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщила о начале работ по устранению подтоплений из-за обильных осадков в пяти муниципальных образованиях.
По состоянию на 14:00 31 мая в 5 муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобождён участок дороги у железнодорожной платформы «Опалиха» городского округа Красногорск, — цитирует сообщение РИА Новости.
На данный момент в ликвидации подтоплений задействованы 117 человек и 43 единицы специализированной техники.
Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники: мотопомп, вакуумных насосов, тракторов, тягачей, плавательных средств, — добавили в МЧС.
Как информировал NEWS.ru, прокуратура проверит данные о затоплении канализационными стоками посёлков.